Новосибирск, , 12:13 — REGNUM В новосибирском управлении МВД РФ сообщили, что расследование дела о гибели известного журналиста Антона Лучанского завершат до конца мая.

«Такие дела не расследуют за месяц, — прокомментировал «Новосибирским новостям» начальник пресс-службы новосибирской полиции Сергей Щекотин. — На это уходит год или даже два, поскольку требуется провести множество экспертиз. И на каждую экспертизу тратят не сутки, а намного больше времени. Выдёргивать одну из множества — это некорректно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам адвоката семьи погибшего, виновнику ДТП, в котором погиб журналист предъявили обвинение по новой статье — более тяжкой, чем ранее фигурировала в уголовном деле.

Напомним, поздно вечером 30 марта Антона Лучанского на трамвайной остановке сбила машина. Он скончался в машине скорой помощи.

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