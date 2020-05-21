Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения на медперсонал пациента, который был помещен в медицинское учреждение после прибытия из-за границы. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, 16 мая в Бурятию из-за границы прибыл иностранный гражданин, который из-за пандемии коронавируса был помещен для наблюдения в обсерватор Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково.

Спустя два дня 30-летний мужчина начал угрожать медперсоналу, после чего принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестер. Прибывшие на место происшествия полицейские усмирили пациента. После его перевели в другой обсерватор.

Напомним, ранее сообщалось, что медицинские работники обсерватора в поселке Сотниково подверглись нападению со стороны размещённых там граждан Китая.

Двое суток они проявляли недовольство условиями проживания, обзывали и материли медработников, швырялись в них камнями. Дошло до того, что медикам в тяжёлых защитных костюмах пришлось убегать от агрессивных граждан по лесу.

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