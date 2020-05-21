Ярославль, 21 мая 2020, 11:46 — REGNUM За пять дней масочного режима в Ярославской области было составлено лишь 22 административных протокола за его нарушение. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
Первые материалы поступили в суды, но пока не рассмотрены. Многие ярославцы игнорируют указ губернатора и не носят маски. В основном сотрудники полиции ограничиваются предупреждением и информированием.
Также полицейские раздают памятки, содержащие информацию о правилах использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции.
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