Ярославль, , 11:46 — REGNUM За пять дней масочного режима в Ярославской области было составлено лишь 22 административных протокола за его нарушение. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

Медицинские маски Yarregion.ru

Первые материалы поступили в суды, но пока не рассмотрены. Многие ярославцы игнорируют указ губернатора и не носят маски. В основном сотрудники полиции ограничиваются предупреждением и информированием.

«Ежедневно в ходе обеспечения общественного порядка сотрудниками органов внутренних дел проводится разъяснительная работа о соблюдении гражданами, организациями ограничительных мер и правил поведения, установленных на территории Ярославской области. Используя систему громкой связи, правоохранители информируют всех о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в установленных местах (аптеки, магазины, предприятия, организации, остановки, общественный транспорт, такси)», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также полицейские раздают памятки, содержащие информацию о правилах использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле владельца кальянной оштрафовали за нелегальную работу