Владивосток, , 12:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на координационном совещании по прохождению пожароопасного периода под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева заявил, что регион впервые за десять лет готов к пожароопасному сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Зиничев отметил, что Дальний Восток — единственный в стране регион, где есть все риски: землетрясения, цунами, паводки и лесные пожары.

«В этом году сезон проходит спокойно, в соответствии с прогнозами. Органы управления знают алгоритм своих действий. Мы видим, что вы работаете как положено, оперативное тушение лесных пожаров позволит значительно снизить ущерб», — отметил Евгений Зиничев.

Олег Кожемяко сказал, что созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарём. В наличии есть высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

«Следим за тем, чтобы все населённые пункты были оборудованы пожарными водоёмами, средствами оповещения. Принятые меры позволили снизить количество лесных пожаров по сравнению с 2019 годом в 2,5 раза», — сказал губернатор Приморья.

За пять месяцев года в крае зарегистрировано 162 лесных пожара на площади более 8,9 тыс. га. В 2019 году их было 480 на площади 56,9 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая власти Приморья отменили особый противопожарный режим в 23 районах края.