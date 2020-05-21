Баден, , 11:31 — REGNUM Срезу несколько кровавых нападений было совершено в австрийском городе Баден недалеко от Вены. Об этом сообщает газета Heute.

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Инцидент произошёл накануне вечером, 20 мая. Неизвестный мужчина с ножом в разных частях города нападал на людей. После первой атаки на место преступления в течение нескольких минут прибыл отряд полиции спасателей. Однако злоумышленник скрылся. Стражи порядка со служебными собаками обыскивала окрестности в поисках беглого преступника.

По предварительной информации, ножевые ранения получили пять человек. Сам злоумышленник также оказался ранен. В настоящее время он задержан.

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«Предполагаемый преступник и его пятая жертва были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении издания.

Пока причины и мотивы такого поступка неизвестны, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По одной из версий, среди раненых есть бывшая девушка нападавшего.