Уфа, , 11:17 — REGNUM Более одной тысячи детей пострадали от укусов клещей в Башкирии. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, по данным на 19 мая текущего года в медучреждения Башкирии обратились 2946 граждан (в том числе 1290 несовершеннолетних) с жалобами из-за укусов клещей. А в прошлом году число укушенных жителей в этот период составило 3172 человека (1160 детей).

Отмечается, что на 19 мая противоклещевую обработку провели на площади 1915,3 га (в Уфе — 903,3 га).

А всего будет обработана от клещей площадь порядка четыре тысячи га.

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