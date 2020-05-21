Ярославль, , 11:15 — REGNUM В Ярославской области закрыта на карантин администрация Туношенского сельского поселения Ярославского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Туношна Администрация Туношенского поселения

20 мая у нескольких сотрудников тест на коронавирус показал положительный результат. Для обеспечения безопасности жителей села администрация поселения будет закрыта на карантин.

«В свою очередь, мы принимаем все необходимы меры для максимального исключения дальнейшего распространения инфекции в поселении и в районе. Будут проведены мероприятия по дезинфекции помещений администрации поселения силами специальных служб и все необходимые карантинные мероприятия. В настоящее время определяется круг контактных лиц, которые до получения результатов исследований будут находиться на карантине», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ярославского района.

Администрация района окажет необходимую поддержку властям поселения. Будут обеспечено выполнение всех ремонтных и строительных работ, функционирование объектов жилищно-коммунальной сферы.

«Ещё раз обращаюсь к жителям Ярославского района с просьбой максимально внимательно отнестись к собственной безопасности, безопасности ваших родных и коллег. Обязательно соблюдайте масочный режим и рекомендации органов санитарного контроля! Только дисциплинированность и личная гигиена позволят завершить пандемию с минимальными потерями для нашего здоровья», — обратился к жителям Ярославского района глава Николай Золотников.

Власти поселения продолжат дистанционный прием обращений граждан. Также по всем вопросам можно обратится в районную администрацию.

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