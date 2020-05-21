Ярославль, , 11:04 — REGNUM Жители поселка Летешовка Тутаевского района Ярославской области сняли на видео медведя, который ходит по их огородам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Видеосъемка выложена в социальных сетях. На картинке медведь ходит по свежевскопанным грядам, исследует территорию. Съемка была сделана вечером 20 мая. Поселок Летешовка находится примерно в 25 километрах от Ярославля.

Медведь на пашне Facebook.com

«В район, где был замечен медведь, оперативно были направлены охотинспектор и охотоведы для установления наблюдения за передвижением животного. Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы. В этом месте близко к домам проходит лесной массив, нужно понимать, что в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя. В целях профилактики рекомендуем закрывать места накопления пищевых отходов, чтобы не привлекать животных», — рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Это уже не первый случай, когда медведи в Ярославской области выходят к людям. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 мая медведь был замечен на улицах Ярославля. Зверь напал на пешехода, а потом скрылся в лесу. Позже он был застрелен охотинспекторами.

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