Самара, , 10:58 — REGNUM Предварительной причиной пожара на складе пластмассовых изделий в Самаре явилась аварийная работа электропроводки. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 21 мая огнеборцы были подняты по тревоге на тушение пожара на складе в пос. Винтай по ул. Садовая, 13. Из-за пожара у одноэтажного здания рухнула крыша на площади две тысячи кв. метров. А всего площадь пожара составила 1300 кв. метров.

Отмечается, что тушение пожара было осложнено тем, что склад находится в безводном районе. Поэтому пожарным пришлось вызывать пожарные станции от министерства лесного хозяйства и бойлеры аварийных служб Тольятти.

Сообщается, что пожар был полностью ликвидирован в 10 часов 23 минуты. На борьбу с ним были подняты 94 огнеборца на 21 единице техники. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

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