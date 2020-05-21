Москва, , 11:00 — REGNUM Деятельность международной группировки наркоторговцев пресечена в Центральной России. Банда переправляла и сбывала наркотики, производимые в Афганистане, сообщает 21 мая пресс-служба ФСБ России.

В ведомстве отметили, что вместе с МВД провели многоэтапную операцию и пресекли деятельность трансграничной этнической преступной группировки, а также ликвидировали сеть каналов, использовавшихся для незаконного сбыта на российской территории «особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина».

Так, в феврале в Московской области задержали наркокурьера с 2 кг наркотика, а позднее в Калужской области — ещё одного человека с 13 кг наркотиков. Теперь, в мае, с поличным задержаны организатор и активные члены группировки.

Всего изъято 48 кг наркотика, задержаны пять человек. Возбуждено семь уголовных дел, уточнили в ФСБ.