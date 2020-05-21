Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 133 новых случая коронавирусной инфекции, зафиксирован еще один погибший. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Всего в регионе нарастающим итогом выявлено 2206 случаев заражения, выздоровели 420 человек, 13 умерли.

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