Киев, , 10:49 — REGNUM В зоне проведения карательной операции против жителей Донбасса погиб командир украинского формирования «Луганск-1» Сергей Губанов, сообщила 21 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Полковник полиции вместе с тремя бойцами подорвался на вражеской мине во время патрулирования Трёхизбенки (временно подконтрольная Украине территория ЛНР — ИА REGNUM). Комбат умер, его побратимы — госпитализированы в тяжёлом состоянии», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ, силы Народной милиции ДНР и ЛНР приведены в полную боевую готовность.

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