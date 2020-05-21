Киев, 21 мая 2020, 10:49 — REGNUM В зоне проведения карательной операции против жителей Донбасса погиб командир украинского формирования «Луганск-1» Сергей Губанов, сообщила 21 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ, силы Народной милиции ДНР и ЛНР приведены в полную боевую готовность.
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