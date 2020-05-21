Нью-Дели, , 10:40 — REGNUM Как минимум 21 человек стал жертвой обрушившегося на побережье Бангладеш и Индии мощного циклона «Ампхан». Об этом 21 мая сообщает газета Hindustan Times.

«Пострадала вся южная часть Западной Бенгалии. Число жертв достигло 21», — приводит издание заявление главного министра штата Маматы Банерджи.

Также она уточнила, что циклоном было нарушено снабжение электричеством и нанесен крупный ущерб экономике, в районах, расположенных возле побережья, были разрушены мосты, жилые дома и другие сооружения, но для полной оценки ущерб потребуется несколько дней.

«Мы столкнулись с большим ущербом, чем от пандемии коронавируса», — отметила министр.

Отметим, циклон «Ампхан» пришел в Бангладеш и Индию со стороны Бенгальского залива, и средняя скорость ветра при нем составляла 155−165 км/ч при отдельных порывах до 190 км/ч.