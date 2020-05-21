Барнаул, , 10:21 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края сегодня, 21 мая, обнародовал подробности вспышки коронавируса в Алтайской краевой клинической больнице медицинской помощи. Как оказалось, на сегодняшний день положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 38 медиков и 11 пациентов.

«Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз «пневмония». В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь Городской больницы № 5», — сказано в официальной информации министерства здравоохранения Алтайского края.

Сейчас больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. Вместе с тем заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова уверяет, что в медицинских учреждениях края достаточно мощностей для обеспечения жителей края и Барнаула качественной медицинской помощью.

Читайте также: В алтайской больнице скорой медпомощи выявили вспышку коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 мая в Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять — погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли