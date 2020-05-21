Самара, , 10:12 — REGNUM Деятельность нарколаборатории пресекли в Самарской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка задержали двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Мужчина 35-и лет и женщина 30-и лет были задержаны в то время, когда они, по версии следователей, пытались сделать закладки. У женщины полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Такие же свертки стражи порядка обнаружили и в коридоре жилого дома на седьмом этаже. В квартире задержанных сотрудники полиции обнаружили 31 сверток с аналогичным веществом, а также лабораторное и другое оборудование.

Согласно заключению проведенной экспертизы, во всех свертках находился наркотик мефедрон. Стражи порядка изъяли свыше 175 грамм этого наркотика.

По предварительным данным, подозреваемые граждане России являются супругами. Они не были ранее судимы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков.

Мужчина сейчас находится под стражей, а женщина — под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

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