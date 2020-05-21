Соледар, ДНР, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 73 единицы боеприпасов, сообщили 21 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 120 мм, 37 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Озеряновка, Широкая Балка, поселок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Спартак, Донецк («Вольво-центр»)», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка шахты 6/7 повреждения получили три дома. Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, силы Народной милиции ДНР и ЛНР приведены в полную боевую готовность.

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