Соледар, ДНР, 21 мая 2020, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 73 единицы боеприпасов, сообщили 21 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 120 мм, 37 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела посёлка шахты 6/7 повреждения получили три дома. Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины, силы Народной милиции ДНР и ЛНР приведены в полную боевую готовность.
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