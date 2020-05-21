* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 10:03 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 мая сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, в ходе бомбардировки спорного района Махмур были уничтожены несколько укрытий террористов. Урон, нанесенный живой силе противника, пока уточняется.

В заявлении коалиции, приводимом изданием, отмечается, что бандиты пользуются вакуумом власти, сложившимся в спорных районах, что позволяет им перегруппировывать силы и совершать ночные нападения на граждан и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы по-прежнему представляют серьезную опасность для государства.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.