Улан-Удэ, , 09:49 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения на медицинских работников обсерватора в посёлке Сотниково. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, нападавший является иностранцем.

Он был изолирован 16 мая после прибытия из-за границы. Через два дня он стал проявлять своим нахождением в учреждении, начал угрожать персоналу применением насилия.

«Реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестёр. Прибывшие сотрудники полиции усмирили мужчину, после чего он был переведен в другой обсерватор, размещенный на базе одной из гостиниц в городе Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

Гражданство нападавшего не уточняется, однако ранее сообщалось, что в республику он прибыл из Китая. Расследование происшествия продолжается.

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