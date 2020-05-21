Уфа, , 09:46 — REGNUM Молодой человек пострадал во время аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 21 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его слова, дорожное происшествие произошло днём на 60 км автотрассы Уфа-Инзер-Белорецк.

Автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 19-летнего жителя Архангельского района столкнулся с автомобилем «Лада Нива», который следовал в попутном направлении. Во время ДТП столкнувшиеся автомобили съехали в кювет.

Во время этого происшествия получил травмы пассажир 19-ти лет, который находился в салоне ВАЗ-2110. Его госпитализировали.

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