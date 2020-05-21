Нальчик, , 09:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии погиб пассажир автомашины, водитель которой совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате инцидента мужчину убило током, а машина сгорела, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Происшествия произошло в селе Нартан Чегемского района накануне вечером, 20 мая. Все находившиеся в машине были нетрезвыми, отметили в МВД. После столкновения с опорой ЛЭП пассажир коснулся провода, что и послужило причиной гибели.

«По информации правоохранительных органов, водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пассажиров вышел из транспортного средства и намеренно коснулся оборванного провода, вследствие чего получил электротравму», — говорится в сообщении энергокомпании.

Оборванные провода вызвали отключение света в домах у части жителей села. Электроснабжение было восстановлено только после того, как следственная группа провела на месте происшествия все необходимые действия.