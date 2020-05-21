Мирный, Якутия, , 09:41 — REGNUM В Якутии на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей 20 мая обнаружили тела двух мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК России по республике.

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Тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями головы были обнаружены в труднодоступной местности в 154 км от города Мирного.

«Установлено, что трое жителей Мирного уехали на охоту, при себе имели огнестрельные ружья. Третий мужчина пояснил, что накануне они распивали спиртное, после чего он лёг спать. Проснувшись, обнаружил приятелей мёртвыми, о чём и сообщил в полицию», — пояснили следователи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину подозревают в убийстве женщины, которая числилась без вести пропавшей в Башкирии.