Уфа, , 09:26 — REGNUM 69-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус, покончила жизнь самоубийством в Башкирии. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе минздрава республики корреспонденту ИА REGNUM.

По сообщению пресс-службы ведомства, причины самоубийства пока неизвестны. Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена не была.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в больнице № 18 Уфы 21 мая пациент покончил с собой.

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