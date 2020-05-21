Мармарис, Турция, , 09:23 — REGNUM В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Об этом 20 мая сообщается в заявлении национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Толчки были зафиксированы в провинции Мугла, расположенной на юго-западе страны, в непосредственной близости от курортного города Мармарис. Очаг землетрясения залегал на глубине 166, 5 км.

По предварительным данным, информации о жертвах среди населения не поступало, также неизвестно об ущербе причиненном объектам инфраструктуры страны.

Напомним, несколькими часами ранее в том же регионе произошло другое землетрясение магнитудой 4 балла. О жертвах также не сообщается.

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