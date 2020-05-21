Барнаул, , 09:15 — REGNUM Более 80 000 руб. получил один из сотрудников структурного подразделения территориального управления Западно-Сибирской железной дороги за сокрытие информации о неисправностях железнодорожных вагонов, которые выявлялись им при проведении осмотра, а также — за ускорение процедуры осмотра вагонов.

Подробности уголовных дел, которые были возбуждены по итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России в феврале 2020 года, сообщает сегодня, 21 мая, пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

В ходе разбирательства выяснилось, что с декабря 2017 по июнь 2019 предприниматели Алтайского края систематически перечисляли железнодорожнику мелкие взятки, их общая сумма составила 83 500 рублей. Меру наказания предстоит определить суду.