Энгельс, Саратовская область, , 10:08 — REGNUM В Саратовской области следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения двух лестничных маршей в жилом доме Энгельса. (ч.1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, что 20 мая в городе Энгельс около 8:30 произошло обрушение лестничных маршей.

Следователи проводят допросы жильцов дома, представителей управляющей компании, сотрудников местного самоуправления, затребована документация на дом, назначена судебная экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения следовавшая по подъезду дома 36-летняя женщина получила травмы. Потерпевшую извлекли из-под завала и доставили в медучреждение. Жильцы 32 квартир из дома 1959 года постройки эвакуированы.

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