Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM Первый этап опрессовок системы отопления и горячего водоснабжения закончился в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК).

В ходе мероприятий, которые завершились 21 мая в 06:00 по местному времени, было выявлено 33 повреждения на трубопроводах.

«На улице Волгоградской вода вышла на поверхность. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба владельцам придомовых участков домов частного сектора. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент организовано проведение ремонтных работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй этап опрессовок в Екатеринбурге пройдёт с 29 июня по 2 июля, а третий — в первых числах августа.

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