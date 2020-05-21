Екатеринбург, 21 мая 2020, 09:08 — REGNUM Первый этап опрессовок системы отопления и горячего водоснабжения закончился в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК).
В ходе мероприятий, которые завершились 21 мая в 06:00 по местному времени, было выявлено 33 повреждения на трубопроводах.
На данный момент организовано проведение ремонтных работ.
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Как сообщало ИА REGNUM, второй этап опрессовок в Екатеринбурге пройдёт с 29 июня по 2 июля, а третий — в первых числах августа.
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