Красноярск, , 09:02 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Его фигурантами стали два человека — жители Омской области и Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что днём 17 мая мужчины следовали в одном из вагонов пассажирского поезда № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. При этом они употребляли алкоголь.

На перегоне ст. Иланская — ст. Канск-Енисейский Красноярской железной дороги мужчины нарушили общественный порядок, совершили административное правонарушение. Подошедшие к ним сотрудники транспортной полиции, сопровождавшие поезд, попросили прекратить противоправные действия. В ответ мужчины стали наносить им удары ногами и руками по телу, а также хватали стражей порядка за шею.

Полицейским удалось надеть на них наручники. Их доставили в служебное купе для составления протокола об административном правонарушении.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, мужчины — вахтовики, возвращавшиеся с работы. Также в УТ МВД сообщали, что один из них — житель Омска, а второй — из Удмуртии.

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