Барнаул, , 09:01 — REGNUM Житель Алтайского края, с которым во время работы стропальщиком произошёл несчастный случай, только при помощи прокуратуры надеется восстановить справедливость. Как сообщает сегодня, 21 мая, старший помощник прокурора Железнодорожного района города Барнаула Юлия Савиных, ЧП на одном из барнаульских предприятий произошло ещё в декабре 2019 года: во время исполнения трудовых обязанностей работник лишился пальцев руки и был длительный период нетрудоспособен.

Из-за халатного отношения руководства компании, которое не стало расследовать и готовить соответствующие документы, мужчина лишился возможности на получение соответствующих гарантий, предусмотренных действующим законодательством. В его интересах прокуратура направила в суд заявление с требованиями об установлении факта трудовых отношений, расследовании в надлежащем порядке произошедшего несчастного случая.