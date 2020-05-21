Красноярск, , 08:27 — REGNUM В Красноярском крае нетрезвые вахтовики совершили нападение на наряд полиции, сопровождающий пассажирский поезд сообщением Северобайкальск — Москва. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Установлено, что сотрудники патрульно-постовой службы выявили двоих пассажиров, которые распивали алкоголь и агрессивно реагировали на замечания окружающих. Мужчины возвращались с работы вахтовым методом. Они нецензурно выражались и оскорбляли транспортных полицейских.

Во время задержания один из мужчин — 36-летний житель Омска — ударил полицейского по лицу. Его приятель — 43-летний житель Удмуртии — стал бить второго полицейского по ногам. Стражи порядка были вынуждены применить к нападавшим физическую силу и специальные средства.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела.

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