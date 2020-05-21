Якутск, , 08:21 — REGNUM В Якутии по-прежнему сложная обстановка на реке Колыма — уровни воды неустойчивые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В 18 км ниже города Среднеколымска на Колыме образовался затор изо льда. Утром уровень воды превышал опасную черту на 24 см, составлял 1224 м, позже пошёл спад до 1215 см. Сделали пять подрывов, использовано 3780 кг взрывчатки, отколото два крупных поля льда, но затор сохраняется, уровень воды выше опасных явлений.

«Частично подтоплены 12 дворов домов, где проживают 46 человек. Люди переселены по родственникам. Затопленных жилых домов нет. Утром 21 мая в Среднеколымске также подтоплены взлетно-посадочная полоса на 80%, парк культуры, несколько улиц и переулков. Администрация района заготовила для укрупнения дамбы 850 кубов ПГС, 2 тыс. мешков с песком», — сказали в штабе.

Также сложная обстановка на реке Индигирка, уровень воды снижается, но есть затор. Местные власти села Соболох Момского района эвакуируют 33 человек из восьми домов, подверженных затоплению. Кроме того, уводят 35 голов крупного рогатого скота, десять лошадей.

Также в селе Хонуу отмечается резкое прибавление воды. Население оповещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии особое внимание привлекают реки на севере республики, в частности, Колыма.