Барнаул, , 08:11 — REGNUM В Алтайском крае эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением SARS-CoV-2, судя по данным оперативного штаба региона на утро 21 мая, значительно ухудшилась. Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111. Не исключено, что число жертв коронавируса увеличилось сразу на три человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Минздрав Алтайского края сообщил о смерти трех пациентов, инфицированных коронавирусом. Все они имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому в настоящий момент проходят патологоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составит девять человек», — сказано в официальном сообщении.

Также оперативный штаб сообщает от 22 тяжелых больных с COVID-19, 12 из них переведены на искусственную вентиляцию лёгких. Большинство положительных тестов на коронавирус за последние сутки подтверждено в Барнауле (33). Вероятно, это связано со вспышкой SARS-CoV-2 в общежитии Алтайского государственного медицинского университета. Накануне, 20 мая, появилась информация о том, что носителем вируса стал студент, который подрабатывал в одном из барнаульских стационаров, позднее, при проверке, инфицированные были выявлены среди тех, с кем он общался.

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