* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:11 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали пятерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 мая сообщают местные СМИ.

Спецоперация прошла в провинции Салахуддин, уничтоженные боевики планировали террористические атаки и были ликвидированы благодаря предварительной работе разведки.

Ранее в этот же день силовики провинции Дияла уничтожили четырех других боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, за последние месяцы террористы в Ираке значительно активизировали свою деятельность, совершая нападения на полицейских, похищая гражданское население. Акты насилия происходят преимущественно в спорных районах страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.