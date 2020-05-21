Горно-Алтайск, , 08:06 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай обнаружили цех, в котором незаконно производилась спиртосодержащая продукция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Нарушение было выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий. Как отмечается, на предприятии производили по лицензии питьевую воду и лимонады. Помимо этого, здесь же изготавливались слабоалкогольные газированные коктейли, которые разливались в кеги и отправлялись в торговые точки.

Следователи возбудили уголовное дело. Как отмечается, в настоящее время время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств деятельности цеха.

«На предприятии обнаружено и изъято технологическое оборудование, которое использовалось для изготовления спиртосодержащих напитков, более 150 литров этилового спирта, вкусоароматические добавки, этикетки, а также 60 литров готовой продукции», — отметили в министерстве.

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