Джакарта, , 07:38 — REGNUM Два человека погибли в результате урагана, обрушившегося на провинцию Лампунг на западе Индонезии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что стихийное бедствие обрушилось на ряд районов провинции. В результате урагана погибли два человека, еще шестеро получили ранения. От стихийного бедствия оказались разрушенными сотни домов. В настоящее время местные власти оценивают ущерб от катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая суперциклон «Амфан» обрушился на Индию и Бангладеш. В результате стихийных бедствий, вызванных циклоном, в этих странах погибли не менее 12 человек.