Красноярск, , 07:35 — REGNUM По состоянию на утро 21 мая в Красноярском крае зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 102,5 га — в Абанском, Богучанском, Енисейском, Манском, Нижнеингашском и Тасеевском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Три пожара уже локализованы. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки в крае потушили 13 лесных пожаров в 11 районах на площади 88 га. В тушении были задействованы 213 человек, 29 единиц техники. Предварительная причина большинства пожаров — неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля во всех муниципальных образованиях Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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