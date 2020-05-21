Улан-Удэ, , 07:06 — REGNUM По данным на 21 мая в Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Отмечается, что за прошедшие сутки сотрудники лесоохраны потушили лесной пожар на площади 115 га в Еравнинском районе. Было установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

«На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 876 га. Огнём были охвачены леса на территории пяти районов.

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