Улан-Удэ, , 06:35 — REGNUM В Бурятии пятый день продолжаются поиски 17-летнего подростка, который ранее сбежал из больницы с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Он был помещён в обсерватор вместе с другими гражданами, прибывшими из другого региона. 17 мая у него появились симптомы ОРВИ, после чего его перевели в инфекционный стационар. Однако на следующий день стало известно, что подросток сбежал. Диагноз ему не был установлен.

20 мая стало известно, что первый тест на коронавирус у него дал отрицательный результат. Однако это не даёт точной гарантии, поскольку инкубационный период COVID-19 длится две недели.

Сегодня, 21 мая правоохранители распространили ориентировку на разыскиваемого. Подросток европейской внешности, на вид 17−18 лет, рост 181 см, шатен. Был одет в спортивный костюм тёмно-синего цвета с белыми лампасами и кроссовки.

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