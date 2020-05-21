Пировский район, Красноярский край, , 07:06 — REGNUM При ночном пожаре в двухэтажном многоквартирном бараке на улице Гагарина в селе Пировское в Красноярском крае погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Возгорание в жилом доме возникло в 01:20 по местному времени. В 03:34 огонь был локализован. В 07:34 пожар был полностью ликвидирован.

По информации МЧС, на которую ссылается региональный портал Newslab.ru, ещё до приезда пожарных расчётов из вспыхнувшего дома успели выбраться двое жильцов. Шесть человек, в том числе трёх детей, из огня спасли пожарные.

При разборе сгоревших конструкций второго этажа были обнаружены тела двух погибших мужчин, их личности устанавливаются.

Общая площадь пожара, фактически уничтожившего не подлежащее восстановлению здание, составила 200 кв. метров. В тушении принимали участие 27 человек и 10 единиц спецтехники.