Горно-Алтайск, , 06:20 — REGNUM В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту выпадения из окна второго этажа детского сада трёхлетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 19 мая мальчик остался в спальной комнате с открытыми окнами без присмотра воспитателей. Встав на подоконник он опёрся на москитную сетку и выпал из окна на асфальт. В результате ребёнок получил переломы лобной кости и костей спинки носа.

В прокуратуре считают, что в дошкольном учреждении были нарушены требования о создании безопасных условий пребывания детей, об обеспечении должного присмотра и ухода за детьми, а также о контроле за сохранностью жизни и здоровья детей.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Прокуратура взяла расследование дела под контроль.

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