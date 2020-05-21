Самара, , 05:10 — REGNUM В Самаре загорелся склад с пластмассовыми изделиями, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Самарской области.

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном здании № 13 по улице Садовой в поселке Винтай. Огнем охвачена площадь 600 квадратных метров. В настоящее время ликвидация возгорания продолжается. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая произошел пожар в торговом центре в Гатчинском районе Ленобласти. Общая площадь возгорания составляла 530 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.