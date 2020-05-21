Нью-Дели, , 04:19 — REGNUM Не менее 14 человек погибли в результате стихийных бедствий в Индии и Бангладеш, вызванных супециклоном «Амфан», сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что основной удар шторма пришелся на индийский штат Западная Бенгалия. По словам главного министра региона Маматы Банерджи, зона бедствия оказалась после циклона «опустошенной», шторм нанес сильный ущерб инфраструктуре. Однако властям удалось эвакуировать полмиллиона человек из опасного района.

«Мы столкнулись с куда большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая суперциклон «Амфан» обрушился на Индию и Бангладеш. Скорость ветра при урагане достигала 190 километров в час. Уже 20 мая поступили данные о первых жертвах стихийного бедствия.

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