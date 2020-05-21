Афины , , 03:40 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Греции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия находился в 453 километрах к юго-западу от греческой столицы Афин. Глубина залегания очага подземных толчков составляла 10 километров. Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков находился в 91-м километре к юго-западу от Иерапетры на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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