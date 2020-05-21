Наньнин, Китай, , 00:51 — REGNUM Двое рабочих погибли, еще 27 получили ранения в результате обрушения фабричного цеха в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Сильный ветер с ливнями привел к тому, что один из цехов фабрики Yuhong wood industry обрушился около 9:00 по местному времени в поселке Хуанлянь города Гуйян, сообщили в бюро по чрезвычайным ситуациям города.

Среди 29 раненых, двое скончались, несмотря на усилия медиков. Спасательные работы были завершены, все 27 человек, получивших ранения в результате обрушения, были направлены в госпитали на лечение. Расследование продолжается.