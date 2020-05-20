Париж, , 23:59 — REGNUM Пожилой мужчина был задержан полицией после обнаружения у него дома склада оружия в департаменте Юра во Франции. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба полиции департамента в Facebook.

Пенсионер находился в очень конфликтных отношениях со своими соседями, прибывших к нему сотрудников полиции он встретил с ружьём в руках. Как пояснил прокурор департамента, 80-летний мужчина не является коллекционером либо торговцем оружием, он его собрал у себя дома из опасений, что соседи могут на него напасть.

Всего у пенсионера было обнаружено 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей, два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер и одну дубинку с электрошокером. Также в доме в специально оборудованном тайнике хранилось 80 кг боеприпасов и боевая граната.

Хозяин внушительного арсенала задержан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где пенсионер мог приобрести своё оружие. Кроме того, пожилому мужчине была назначена психиатрическая экспертиза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске студент колледжа наладил подпольное производство оружия