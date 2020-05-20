Бамако, , 23:31 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на юго-западе Мали. Об этом 20 мая сообщает новостной портал Malijet.

Лобовое столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса с пассажирами произошло около 20:00 по местному времени на автотрассе между городами Солабугуда и Нарена. Пассажирский микроавтобус следовал из Бамако и столкнулся с фурой, ехавшей в противоположном направлении.

На месте происшествия погибли 20 человек, в том числе девять женщин и 11 мужчин. Количество пострадавших уточняется. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать техническая неисправность и превышение скорости грузовиком. Министр транспорта и городской мобильности Мали Ибрахима Абдул Ли выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, он обратился с призывом к водителям соблюдать максимальную осторожность на дорогах в период Рамадана.

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