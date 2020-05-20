Челябинск, , 23:15 — REGNUM Три человека получили ранения в результате стрельбы в пригороде Челябинска. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошёл около 13:35 по местному времени в посёлке Кременкуль. Трое мигрантов, уроженцы Таджикистана, вызвали бригаду скорой помощи спустя час после перестрелки в квартиру на улице Молодогвардейцев.

Все трое пострадавших были госпитализированы. Мужчины 41 и 38 лет получили лёгкие ранения, а 22-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, при стрельбе использовалось травматическое оружие.

В настоящее время начато расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Дело осложняется плохим знанием русского языка всеми пострадавшими.

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