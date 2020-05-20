Москва, , 22:38 — REGNUM Три человека были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в причастности к стрельбе, при которой пострадали три человека на юго-востоке Москвы. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о конфликте на Южнопортовой улице была получена в 17:04 мск. В ходе возникшего спора один из участников открыл стрельбу по своим оппонентам, ранил троих человек, после чего скрылся. Сотрудниками правоохранительных органов был введён в действие план «Перехват» для розыска и задержания стрелявшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий были задержаны трое мужчин. Подозреваемые были доставлены для дальнейших разбирательств в территориальный отдел полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте, перешедшем в перестрелку на юго-востоке Москвы в районе авторынка.

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