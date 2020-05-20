Белгород, , 22:11 — REGNUM Два человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белгородской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:15 мск на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Столкнулись легковые автомобили Renault Logan и ВАЗ «Богдан». По предварительной информации, иномарка, следуя со стороны города Шебекино в Белгород, не предоставила преимущество при движении автомобилю ВАЗ.

В результате ДТП на месте происшествия скончался пассажир Renault Logan, водитель-девушка была госпитализирована, но спасти её не удалось. Водитель автомобиля «Богдан» был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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