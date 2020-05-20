Троицк, Челябинская область, , 21:28 — REGNUM В Троицке Челябинской области автомашина ГИБДД допустила наезд на 21-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ДПС получил сигнал о том, что в городе перемещается легковой автомобиль, водитель которого пьян и нарушает ПДД. Сотрудники ГИБДД срочно выехал на задержание машины. На улице Гагарина, возле дома №32, они и сбили девушку.

Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени. В полиции отмечают, что экипаж двигался со звуковой сигнализацией и включёнными проблесковыми маячками. Девушка переходила дорогу на зелёный свет.

Медики оказали пострадавшей помощь. По факту ДТП идёт служебная проверка. Выясняются обстоятельства инцидента.

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