Москва, , 20:25 — REGNUM Проверка в международных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» в городе Москве начата экстренными службами после получения информации о заложенных взрывных устройствах. Об этом 20 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Информация о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории аэропортов и во всех самолётах, находящихся на стоянке, была получена по электронной почте.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в том числе специалисты-взрывотехники и кинологи. Эвакуация воздушных гаваней не проводилась, оба аэропорта продолжают работу в штатном режиме.

Стоит отметить, что за сегодняшний день сообщения о «минировании» были получены сотрудниками экстренных служб не единожды. Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» четырёх зданий районных судов, расположенных на территории трёх административных округов в городе Москве.

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